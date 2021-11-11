«И нету других забот»: Кабмин утвердил список опасных пород собак

Кабинет Министров утвердил перечень опасных пород собак и внёс изменения в порядок и правила проведения обязательного страхования ответственности владельцев таких собак за вред, который может быть причинён ими.

Такое решение было принято на очередном заседании правительства 10 ноября, сообщает Укринформ.

Предусматривается, что владельцы ряда пород собак обязаны во время регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Отмечается, что при разработке проекта постановления КМУ «Некоторые вопросы относительно опасных пород собак» Министерство окружающей среды обсудило и учло предложения общественных и зоозащитных организаций.

В перечень вошли более 50 пород собак, в частности, аиди (овчарка атласская), айну, акбаш, акита-ину, бульдог, бульмастиф, бультерьер, овчарка, волкодав, гампр, доберман, ротвейлер, дог, кане-корсо, мастиф, ряд других пород, а также их метисы.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О ветеринарной медицине».

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