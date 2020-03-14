Кабмин принял решение о запрете на въезд иностранцев в Украину

Кабинет министров на заседании в субботу принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское авиасообщение.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Во исполнение решений СНБОУ по противодействию распространению коронавируса в Украине Кабинет министров на внеочередном заседании 14 марта принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины Covid-19», — говорится в сообщении.

Документом предусмотрено:

-временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан);

временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Этим документом также поручено Министерству иностранных дел проинформировать об этих ограничениях дипломатических представителей иностранных государств в Украине, а также зарубежные дипломатические учреждения.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач получил отдельные полномочия: по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий.

Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут исполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.

Как сообщала Одесса News, с 12 марта в Украине введён трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Ныне в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

По последним данным, в мире подтверждено 145 377 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных — в Китае (80 973), Италии (17 660), Иране (11 364), Южной Корее (8 086), Испании (5 232). Зафиксировано 5 429 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71 694 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.