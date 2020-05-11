Ряды заболевших коронавирусом за последние сутки пополнились четырьмя одесситами

За последние сутки в Одессе зарегистрированы четыре новых случая COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 11 мая в Одессе лабораторно подтверждены 111 случаев COVID-19.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 10 новых случаев заболевания, из них четыре — у одесситов, шесть — у жителей районов области.

В воскресенье в Одесскую инфекционную больницу поступили 7 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице семь человек находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Один пациент в тяжёлом состоянии подключён к аппарату ИВЛ.

Также 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

Четверо детей находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, их возраст — 4 месяца, 1 год 3 месяца, 13 и 17 лет.

К настоящему времени получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у трёх одесситов: мужчины 56 лет, женщины 54 лет, а также у врача-интерна городской клинической больницы №10. Таким образом, в Одессе зарегистрировано 20 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 89 одесситов.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц, — утверждается в публикации.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области на утро 11 мая насчитывалось 646 заболевших коронавирусной инфекцией.