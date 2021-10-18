С 18 октября в Одессе установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности

С 18 октября на территории Одесской области установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Красный» уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионе.

При внедрении «красного» уровня эпидемической опасности запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъёмки.

В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

С 21 октября для межрегиональных поездок в общественном транспорте можно будет использовать или документ о прививке против COVID-19 или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идёт о водителях, членах экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

Ответственность за наличие таких документов у всех водителей, членов экипажа самолёта и пассажиров несёт перевозчик.

Действующие ограничения красного уровня не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зелёного» COVID-сертификата.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.