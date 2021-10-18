Мэр Одессы воскресный день провёл в больнице

В воскресенье, 17 октября, Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл второе на неделе совещание в медицинском учреждении, на этот раз, в Одесской городской клинической больнице №1.

Как сообщает официальный сайт города, речь на совещании шла по вопросам разворачивания дополнительных коек для лечения COVID-19.

Отмечается, что ГКБ №1 включена в перечень опорных стационаров, и с 8 октября начала госпитализацию пациентов с COVID-19. На сегодняшний день здесь под COVID-19 развёрнуты 80 койкомест, на которых, по данным на утро 17 октября, находятся 78 пациентов, из них 71 человек – в тяжёлом состоянии. По результатам совещания в ближайшее время в горбольнице будут развёрнуты ещё 20 коек для лечения больных COVID-19.

В ходе совещания обсуждались вопросы бесперебойного обеспечения кислородом и электроэнергией опорных стационаров по COVID-19. В больнице №1 установлена кислородная станция, которая может вырабатывать до 25 куб.м кислорода в час, а также два криоцилиндра по 2 тыс. литров.

Подчёркивается, что на этой неделе планируется начать госпитализацию пациентов с COVID-19 в городскую больницу №8, где проведен капитальный ремонт, что даёт возможность развернуть 120 коек, из них 100 — с подключением к системе централизованной подачи кислорода.

«Ситуация продолжает оставаться очень напряжённой. Около 97% пациентов, поступающих в наши больницы в тяжёлом состоянии, не привиты от ковида. Для того, чтобы остановить рост заболеваемости, помочь медикам и снизить нагрузку на больницы, необходимо не только соблюдать масочный режим, но и вакцинироваться», – подчеркнул Геннадий Труханов.



Как сообщала Одесса News, с 18 октября в Одессе — «красная» карантинная зона, с 21 октября по всей Украине вводятся новые нормы перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Фото и видео: «Одесса»

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