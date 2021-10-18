Одесса простилась с одним из четырёх оставшихся в живых своих освободителей

17 октября состоялось прощание с Московым Николаем Ивановичем — одним из участников освобождения Одессы от нацистских захватчиков в апреле 1944 года.

Церемония прощания прошла с воинскими почестями в Доме офицеров, сообщает официальный сайт города.

Проститься с Николаем Ивановичем и выразить свои соболезнования родственникам пришли мэр Одессы Геннадий Труханов, представители мэрии и ветеранских организаций, военнослужащие, общественность.

Николай Иванович Московой родился 27 января 1924 года. На фронте был сапёром, разведчиком и участником штурмовых групп. Война для него закончилась только в 1948 году. Три года он ещё занимался разминированием территорий, на которых шли бои.

День освобождения Одессы 10 апреля 1944 года ветеран вспоминал так: «Стояла морозная, зимняя погода. Мы шли пешком, даже тракторы и танки не везде могли проехать. И обычные гражданские люди из окрестных поселений помогали нам — солдатам: несли вещи, боевое оружие, припасы. Благодаря нашему сплочению и самоотдаче мы смогли победить врага и завоевать эту Великую Победу!».

За боевые заслуги фронтовик награждён многочисленными орденами и медалями.

Николай Иванович Московой был одним из 4-х ветеранов-освободителей, проживающих в Одессе. Теперь их осталось только трое…

Фото: «Одесса»

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