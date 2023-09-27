В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Шпаковский, светлая память

4 августа в селе Плоское Балтского района Одесской области простились с погибшим защитником Украины Вадимом Шпаковским.

Об этом сообщили в пресс-службе Подольской районной государственной администрации.

Жизнь младшего сержанта оборвалась 30 июля. Он погиб в бою в Донецкой области.

Вадим Шпаковский родился в 2001 году. На войну отправился добровольцем, свято верил в нашу Победу, однако, к сожалению, не дожил до этого счастливого мгновения.

«Вадим Шпаковский навсегда останется в сердцах украинцев примером мужества, стойкости, патриотизма, храбрости и несокрушимости. Именно благодаря таким, как он, Украина держится и обязательно победит! Искренние соболезнования родным, близким и знакомым погибшего Героя! Пусть душа Вадима Юрьевича обретёт вечный покой… Герои не умирают – они живут в наших сердцах и воспоминаниях. Доземной поклон защитнику, честь и светлая память!» – говорится в сообщении райадминистрации.

Одесса News информировала, что 28 июля во время боевого столкновения с противником в районе села Работино Запорожской области погиб 41-летний Сергей Савочка из села Красная коса Староказацкой громады в Одесской области.

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Фото: podilsk-rda.od.gov.ua

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