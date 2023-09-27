Из портов Украины новым гуманитарным коридором вышли семь судов

Из украинских портов новым гуманитарным коридором вышли 7 судов, пять из которых находились там ещё до начала полномасштабной войны.

Об этом во время брифинга в Ukraine Media Center Odesa сообщил спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук.

«По обновлённым данным, по новому коридору у нас уже вышло 7 судов. То есть, это 7 из 7 успешных кейсов. Зашло два, а вышло семь, пять судов – это находившиеся здесь до полномасштабного вторжения. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором эти суда находятся в наших территориальных водах», — отметил Плетенчук.

По его словам, дальше суда попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии, Турции вплоть до Босфорского залива, а это уже территориальное море стран НАТО. Соответственно, нанесение огневого поражения на этой территории будет поражением по территории стран-членов НАТО, поэтому на такое российские захватчики не могут решиться.

Идея сопровождения судов с украинским зерном кораблями НАТО в территориальных водах Украины в Чёрном море не нашла единогласной поддержки среди стран Альянса, — рассказала 26 сентября посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко, сообщает «Радіо Свобода».

По словам Галибаренко, против такой идеи не только Вашингтон. «Некоторые страны – члены Альянса также выступили против такого варианта из соображений безопасности. Турецкая сторона, например, также сказала, что будет пытаться возобновить инициативу по поставкам зерна в том виде, в каком она была», – сказала она.

По мнению Галибаренко, дискуссии будут продолжаться так или иначе, поскольку вопрос вывоза зерна в тех объёмах, которые есть у Украины, «лучше всего решается морским путём».

«Любые другие варианты, которые нам сейчас предлагают, в частности, и балтийские государства, и Хорватия, и Румыния, решают проблему частично. Что касается балтийских стран – это ещё и дорого. То есть, это делает цену зерна вдвое большей, чем если бы мы, например, вывозили зерно по морскому пути. Но говорить, до чего мы дойдём в этих дискуссиях, сейчас, думаю, преждевременно», – добавила посол.

Когда журналисты уточнили, реально ли сопровождение судов с украинским зерном кораблями НАТО, она сказала: «Думаю, реально – это только о сопровождении в территориальных водах самих государств – членов НАТО. О территориальных водах Украины речь не идёт».

Одесса News информировала, что 24 сентября в Турцию прибыло второе судно с украинским зерном, которое воспользовалось временным коридором.

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