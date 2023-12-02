РФ больше нет в управляющем совете Международной морской организации

Страна-агрессор РФ, которая превратила Чёрное море в поле битвы, не может влиять на работу Международной морской организации (IMO).

Об этом 1 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса Президента, заявил Глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Имеем сегодня и особый дипломатический результат – России теперь не будет в руководящем органе Международной морской организации. Это одна из крупнейших и очень влиятельная глобальная организация, которая занимается безопасностью судоходства, – подчеркнул Президент. – Очевидно, что государство-террорист, которое превратило Чёрное море в поле битвы, не может быть среди тех, кто влияет на деятельность Международной морской организации. Всю неделю мы работали над таким решением – и есть результат. Я благодарен всем, кто помогал».

Ассамблея Международной морской организации избрала членами Совета агентства на 2024-2025 годы Китай, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Корею, Британию и США. Россия была одной из 11 стран-кандидаток на членство в совете в категории А (страны с наибольшим интересом в предоставлении услуг международной перевозки), и единственной из всех не была избрана.

Для справки. Международная морская организация является специализированным учреждением ООН, чья деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, касающихся международного торгового судоходства, а также принятие норм по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения судами окружающей среды, в первую очередь, морской.

РФ (а до неё СССР) была членом организации с 1958 года и последовательно переизбиралась в её совет.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Россию исключили из исполнительного совета агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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