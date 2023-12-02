В бою за Украину погиб житель Одесской области Ростислав Швец, светлая ему память

18 сентября в Одессе простились с погибшим защитником Украины Ростиславом Швецом.

Возле Дома офицеров прошла панихида по нашему воину, начальнику медпункта 22-ой отдельной механизированной бригады младшему лейтенанту Ростиславу Швецу, сообщала «Думская».

Ростислав погиб 12 сентября 2023 года под селом Клещеевка Бахмутского района Донецкой области.

13 декабря Ростиславу исполнилось бы 35 лет…

Одесса News сообщала, что 11 сентября 2023 года вблизи населённого пункта Клещеевка Бахмутского района погиб житель села Светлодолинское Одесской области Олег Кравченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Думская

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