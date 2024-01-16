С начала полномасштабной войны боевые потери врага составили 370 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 16 января 2024 годов ориентировочно составили 372 090 (+1110 за последние сутки) человек.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили 6113 (+24 за прошедшие сутки) танков противника, 331 самолёт (+2) ед,, 324 вертолёта, 23 корабля и одну подводную лодку.

Также захватчики потеряли в Украине 11358 боевых бронированных машин (+36), 8801 (+30) артиллерийскую систему, 961 (+3) реактивную систему залпового огня, 653 (+3) средства ПВО, 6877 (+12) БпЛА оперативно-тактического уровня, 1816 крылатых ракет (+1), 11731 (+33) единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1365 (+9) единиц специальной техники.

Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, уничтожение российского самолёта дальней радиолокационной разведки (ДРЛО) А-50 в небе над Азовским морем 14 января стало первым в истории уничтожением самолёта дальнего радиолокационного обнаружения.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ

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