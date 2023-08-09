Зеленский провёл заседание Ставки в специальном формате

Президент Украины Владимир Зеленский 9 августа провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в специальном формате.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Сегодняшняя ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага», – отметил Глава государства.

С докладами выступили Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки состоялось 4 августа.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy