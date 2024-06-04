В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Харук, светлая ему память

21 января 2024 года на фронте в результате обстрела н.п. Тягинка Бериславского района Херсонской области погиб Николай Харук с позывным «Батя» из города Черноморск Одесской области.

Об этом сообщил в Facebook побратим Николая, председатель ОО «Ветеранов и инвалидов АТО «Рапира» Геннадий Дашко.

По его словам, в своём подразделении Николай был действительно отцом для всех бойцов. Он был опытным сержантом, с большим сердцем. Воину было 59 лет, но он всегда был там, где горячо.

Прощание с «Батей» прошло 29 января на его родине — в городе Ривне.

Одесса News сообщала о гибели в январе 2024 года на фронте под Бахмутом старшего сапёра 214-го отдельного специального батальона, старшего солдата Владимира Антоненко.

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Фото: Геннадий Дашко/Facebook

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