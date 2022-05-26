Враг захватил почти 95% территории Луганской области

В настоящее время врагом захвачены 95% территории Луганской области.

Об этом сообщил в Теlegram руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

“Оккупированы 95% территории Луганской области. Ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населённые пункты. Обстрелы не останавливаются вообще”, – написал руководитель ОВА.

Он также добавил, что трасса Лисичанск — Бахмут обстреливается, вчера вражеская диверсиолнно-разведывательная группа вышла на дорогу, была перестрелка, россиянам удалось даже поставить свои блокпосты, но сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены.

По информации Гайдая, Северодонецк не оцеплен, в городе и сёлах громады остаются до 15 тысяч жителей, всего на подконтрольной Украине Луганщине — более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят.

В Луганской области в результате вражеских обстрелов нет газа, поэтому в Лисичанске не сможет работать пекарня. Но местные власти позаботились о том, чтобы хлеб был.

Ранее руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уже опроверг фейки, что российские военные якобы отрезали Луганщину от Украины, а трассу Лисичанск — Бахмут перекрыли.

Луганщина постоянно подвергается обстрелам со стороны российской армии, в области разрушены многие жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, повреждены больницы.

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