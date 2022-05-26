Столтенберг: Никто не может уверенно сказать, когда закончится война в Украине

Никто не может с уверенностью сказать, когда и каким образом завершится война России против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, которое вышло 25 мая, пишет издание ГОРДОН.

По словам Столтенберга, президент РФ Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку, так как планировал достичь своих целей за неделю, но российские войска выбиты из ряда регионов на севере Украины.

Генсек отметил, что сначала страны НАТО поставляли Украине в основном оружие и технику советского производства, но сейчас в поставках есть больше техники НАТО, которая требует обучения.

«Таким образом, первая задача НАТО состоит в оказании поддержки, причём в долгосрочной перспективе. Поэтому обращаюсь к союзникам пополнить запасы. Потому что это всё более и более война на истощение. Там, где вы видите потери с обеих сторон, вы видите огромный спрос на боеприпасы, топливо и другое. Не только на новую технику, но и на запчасти к уже поставленным вооружениям и системам», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, многие представители НАТО больше не имеют морального и профессионального основания давать какие-либо комментарии об Украине.

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