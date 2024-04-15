Воскресным вечером враг выпустил в сторону Одесской области 2 ракеты

Под вечер 14 апреля враг в очередной раз нанёс точечный ракетный удар в направлении Одесской области, выпустив 2 ракеты Х-59.

Об этом в Telegram сообщили Силы обороны Юга Украины.

Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены над акваторией Чёрного моря.

Отмечается также, что ракеты были выпущены с самолёта тактической авиации.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года новым Командующим оперативного командования «Юг» назначен полковник Геннадий Шаповал, бывший комбриг 59-й ОМПБр.

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