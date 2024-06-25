Совет ЕС продлил временную защиту украинцев

Евросоюз продлил действие специального механизма для принятия украинских беженцев до весны 2026 года.

Об этом 25 июня сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 млн украинцев, которые спасаются от агрессивной войны, развязанной Россией», – говорится в сообщении.

Механизм временной защиты, запущенный в ЕС 4 марта 2022 года, даёт выехавшим украинцам доступ к жилью, медицинской и социальной помощи, образованию для детей, а также к рынку труда для взрослых.

В релизе отмечается, что указанное решение о продлении не меняет решение от марта 2022 года относительно категорий лиц, на которых распространяется временная защита. При этом государствам-членам может потребоваться принять дополнительные имплементационные акты для официального оформления продления, отметили в Совете ЕС.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессии России против Украины, ещё на год – с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.

По данным агентства ООН по делам беженцев, во всём мире зарегистрировано 6 483 500 беженцев из Украины, из них в странах ЕС находятся почти 6 млн.

По состоянию на 31 декабря 2023 года статус временной защиты имели в Европейском союзе 4,31 млн граждан, которые покинули Украину после полномасштабного российского вторжения. Больше всего их в Германии (1,25 млн) и Польше (955 тыс.).

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