Одесский театр музкомедии приглашает на премьеру оперетты «Ночь в Венеции»

29 и 30 июня на сцене Одесского театра музыкальной комедии премьера оперетты Штрауса «Ночь в Венеции».
Самодовольный сердцеед, герцог Урбино, прибывает в Венецию на маскарад. Он намерен соблазнить красавицу Барбару, жену местного сенатора Делаква…
Как и чем кончится этот маскарад, зрители увидят своими глазами, если придут на премьеру к 18 часам.
«Ночь в Венеции» — это бесконечный поток удовольствий и безудержного веселья.
Язык исполнения: украинский.
Без использования фонограммы.
Рекомендуемый возраст: от 10 лет.
Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.
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