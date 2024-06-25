Одесский театр музкомедии приглашает на премьеру оперетты «Ночь в Венеции»

29 и 30 июня на сцене Одесского театра музыкальной комедии премьера оперетты Штрауса «Ночь в Венеции».

Самодовольный сердцеед, герцог Урбино, прибывает в Венецию на маскарад. Он намерен соблазнить красавицу Барбару, жену местного сенатора Делаква…

Как и чем кончится этот маскарад, зрители увидят своими глазами, если придут на премьеру к 18 часам.

«Ночь в Венеции» — это бесконечный поток удовольствий и безудержного веселья.

Язык исполнения: украинский.

Без использования фонограммы.



Рекомендуемый возраст: от 10 лет.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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