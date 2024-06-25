Соцопрос: Кто из наших политиков больше всех вредят Украине в войне с Россией

Народный депутат, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко возглавил список политиков с самым высоким антирейтингом. В целом ему не доверяет более 75% украинцев, а примерно 64% уверены во вреде его деятельности для Украины в войне с Россией.

Таковы результаты социологического исследования Active Group, которые компания опубликовала на своём сайте 25 июня.

«Больше всего украинцы доверяютВладимиру Зеленскому – 61,1%, не доверяют Президенту – 34% опрошенных. Из политиков меньше всего доверяют Петру Порошенко – 75,3%, тогда как доверяют ему 17,7%. Юлии Тимошенко не доверяют 72,2%, доверяют – 9,3%. Виталию Кличко не доверяют 62,3%, доверяют – 20,9%. Владимиру Гройсману не доверяют 63,3%, доверяют – 10,3%», – говорится в сообщении Active Group.

Голоса при ответе на вопрос «Деятельность политика вредит или помогает Украине в войне с РФ?» распределились так:

66,4% респондентов сказали, что деятельность Зеленского помогает, 26,5% считают наоборот.

Деятельность Порошенко считают вредной 63,6%, полезной – 26,3% украинцев.

Деятельность Тимошенко назвали вредом 45,6%, помощью – 12,3% опрошенных.

Деятельность Кличко считают помощью 32% респондентов, а вредом – 27,9%.

Деятельность Гройсмана оценили как ущерб 26,6%, как помощь – 11,7% украинцев.

«Насчёт заявлений политиков об их помощи ВСУ на фронте: это реальные действия или пиар на войне, то заявления Петра Порошенко воспринимают как реальные действия 22,4% опрошенных, а как пиар – 72,1%. Заявления Юлии Тимошенко реальными действиями считают 7,9%, пиаром – 69,4% респондентов. Треть опрошенных (31,4%) считают заявления Виталия Кличко о помощи ВСУ реальными действиями, пиаром – 47,4%. Заявления Владимира Гройсмана реальными действиями считают 10,9%, пиаром – 47,3% респондентов», – отметили авторы.

Исследование провела компания Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины от 18 лет. Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 19 июня 2024 года.

Одесса News информировала, что Украина сегодня нуждается в формировании союза между властью и обществом, потому что социологические данные свидетельствуют о низком доверии общества к государственным институтам по сравнению с другими социальными институтами.

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