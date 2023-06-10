Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

9 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский заявил в своём обращении, видео которого обнародовано на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Провёл ставку. Ситуации на передовой – основное внимание. Доклады: командующие оперативными направлениями, главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел», – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что участники заседания обсудили подробное снабжение и распределение боеприпасов, усиление украинской артиллерии и ПВО.

«Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой», – добавил он.

Президент обратился к украинским воинам, ведущим в эти дни, по его словам, особенно тяжёлые бои.

«Видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизнь, которая действительно есть жизнь Украины. Настолько Украина свободна, насколько вы, наши воины, сильны. Украина настолько защищена, насколько вы, наши воины, результативны. Каждая и каждый, кто сражается сейчас, – это борющаяся Украина. Спасибо вам за это!» – подытожил Зеленский.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал ставку более 25 раз, последний раз – 2 июня.

Фото и видео: ОПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.