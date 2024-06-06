От ран, полученных в бою, ушёл из жизни защитник из Одесской области Олег Бойцун

23 января 2024 года в Ширяевской общине Одесской области попрощались с солдатом 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы.

Об этом сообщали в Facebook побратимы Олега из бригады и Ширяевский поссовет.

Выполняя воинскую обязанность, Олег Бойцун был тяжело ранен 8 января и умер в результате полученных травм 15 января в Киевской городской клинической больнице.

Cолдату было 32 года…

Одесса News сообщала о гибели в январе 2024 года солдата 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы Вячеслава Дегтярёва.

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Фото: 126 отдельная бригада ТРО г.Одесса, Ширяевский поссовет/Facebook

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