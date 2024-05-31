Объединённые Арабские Эмираты помогли вернуть домой 75 пленных украинцев

Благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными, активном участии Объединённых Арабских Эмиратов, по поручению Президента Украины впервые с февраля этого года состоялся долгожданный обмен пленными.
Из вражеской неволи освобождены 75 защитников и гражданских, — сообщил в Telegram Координационный штаб.
Отмечается, что среди освобождённых — 70 мужчин и 5 женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава.
«По меньшей мере, треть из спасённых имеют ранения, тяжёлые заболевания или инвалидность. В этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооружённых Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также освобождён из плена 21 нацгвардеец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шестеро терроборонцев и четверо гражданских украинок», — говорится в сообщении.
Штаб также информирует, что вернуть на родную землю удалось 19 защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также 10 защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.
Подчёркивается, что сегодняшний обмен – 52-й с начала полномасштабного вторжения России.
Всего освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 защитников и защитниц Украины.
Одесса News информировала, что во время предыдущего, 51-го по счёту обмена военнопленными 9 февраля 2024 года домой вернулись 100 украинских военных.
Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram
Видео: СБУ
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