Объединённые Арабские Эмираты помогли вернуть домой 75 пленных украинцев

Благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными, активном участии Объединённых Арабских Эмиратов, по поручению Президента Украины впервые с февраля этого года состоялся долгожданный обмен пленными.

Из вражеской неволи освобождены 75 защитников и гражданских, — сообщил в Telegram Координационный штаб.

Отмечается, что среди освобождённых — 70 мужчин и 5 женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава.

«По меньшей мере, треть из спасённых имеют ранения, тяжёлые заболевания или инвалидность. В этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооружённых Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также освобождён из плена 21 нацгвардеец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шестеро терроборонцев и четверо гражданских украинок», — говорится в сообщении.

Штаб также информирует, что вернуть на родную землю удалось 19 защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также 10 защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

Подчёркивается, что сегодняшний обмен – 52-й с начала полномасштабного вторжения России.

Всего освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 защитников и защитниц Украины.

Одесса News информировала, что во время предыдущего, 51-го по счёту обмена военнопленными 9 февраля 2024 года домой вернулись 100 украинских военных.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Видео: СБУ

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