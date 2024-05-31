Неижпапа: Мы должны держать врага в страхе потерять свой флот в Чёрном море

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк и командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа встретились с сопредседателями Коалиции морских возможностей.

Они обсудили направления развития дальнейшего сотрудничества с коммодором Королевских ВМС Великобритании Стивеном Банфилдом и коммодором Королевских ВМС Норвегии Томасом Андерсеном, сообщает в Facebook ВМС Украины.

Отмечается, что во время встречи украинская сторона проинформировала партнёров: благодаря работе штаба Коалиции вместе с командой специалистов командования ВМС ВС Украины развитие морских возможностей набирает обороты.

По мнению Неижпапы, «те проекты, которые находятся на отработке, обеспечат более надёжную оборону украинского побережья».

«Мы должны держать врага в постоянном напряжении и страхе потерять свой флот в Чёрном море, создавая ему неприятные сюрпризы», — подчеркнул командующий ВМС Украины.

Стороны также обсудили срочные вопросы функционирования Коалиции морских возможностей и направления развития дальнейшего сотрудничества.

Гаврилюк и Неежпапа выразили благодарность странам-партнёрам за помощь в борьбе с российской агрессией.

«Мы благодарны нашим международным партнёрам за их постоянную поддержку и помощь в укреплении наших морских возможностей. Совместными усилиями мы сможем обеспечить надёжную оборону украинского побережья», – заявил Гаврилюк.

Как сообщала Одесса News, 11 декабря 2023 года Великобритания и Норвегия объявили о запуске Коалиции морских сил и средств в поддержку Украины.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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