Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с Почётным Консулом Королевства Норвегия в Одессе Олегом Фомичёвым.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Как отметил Почётный Консул, сотрудничество с Норвегией — «это, в основном, частные проекты, маленькие кирпичики, из которых в будущем должен быть построен прочный и надёжный мост».

Тем более, что Королевство нацелено на развитие сотрудничества с Украиной и увеличение морского потенциала Одессы, как отмечала Посол Норвегии в Украине Хелене Санд Андерсен, которая в марте 2024 года посещала Одессу.

Во время диалога стороны обсудили разработку стратегии взаимодействия через побратимство с одним из норвежских городов. Со стороны одесской мэрии будет подготовлено презентационное письмо.

«Самое время сосредоточиться на развитии сотрудничества со странами Балтии и Северной Европы. Надеюсь, что мы своим одесским теплом растопим нордический характер норвежцев», – отметил Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Мартиносом Иоганном Андерсом Обергом, который находится в Одессе по случаю начала работы Почётного консульства Швеции в Одессе.

Фото: «Одесса»

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