В Одессу приехала Чрезвычайный и Полномочный Посол Норвегии в Украине

В день ракетного обстрела в Одессе с визитом находилась норвежская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегии в Украине госпожой Хелене Санд Андерсен.

О её встрече с мэром Одессы Геннадием Трухановым сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на встрече в одесской мэрии Андерсен выразила соболезнования в связи с трагедией 15 марта и подчеркнула, что народ Норвегии сопереживает украинцам и всесторонне поддерживает их. Тем более, что Норвегия также граничит с Россией и на примере Украины видит все угрозы такого соседства.

«Для Норвегии есть только один возможный результат этой войны – это победа Украины. И Одесса уже имеет признаки украинской победы, ведь у неё есть несокрушимые люди, которые доказали свою способность остановить врага с моря. Сейчас Одесса является важным звеном для восстановления и стабилизации экономики Украины», — сказала Посол.

В ходе диалога было отмечено, что Норвегия вместе с Великобританией намерена объединить усилия с Украиной ради увеличения морского потенциала Одессы и возможности трёх государств.

Также стороны обменялись мнениями о помощи в восстановлении Одессы.

Одесса News информировала, что 13 февраля 2024 года в Одессе с визитом находилась делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине госпожой Наталкой Цмоць.

Фото: «Одесса»

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