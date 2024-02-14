Посол Канады в Украине впервые приехала в Одессу: с кем встречалась, о чём говорила

13 февраля в Одессе с визитом находилась делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине госпожой Наталкой Цмоць.

Посол Канады встретилась с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой и обсудила ситуацию в регионе, обратив внимание на особенности обеспечения безопасности гражданского судоходства в Чёрном море и работу украинского зернового коридора, — сообщает в Facebook ВМС ВСУ.

Участники встречи также сосредоточились на вопросах развития возможностей украинских ВМС и сотрудничества по этому направлению.

Глава украинского флота поблагодарил граждан Канады, которых представляет госпожа Посол, за значительную военную и экономическую помощь, политическую поддержку, которую постоянно оказывает их страна. Украинская сторона озвучила надежду на возможное участие Канады в составе Морской коалиции, основанной Великобританией и Королевством Норвегией с целью развития возможностей Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

С канадским Послом встретился также председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

«Реализация проектов по мелиорации и водоснабжению, строительство укрытий для учебных заведений и экономическую составляющую развития Одесщины — обсудили сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады. Это её первый визит в наш регион», — написал Олег Кипер в Telegram.

Глава ООГА отметил, что договорились с Натальей Цмоць о встрече с представителями бизнеса Одесской области, поскольку, «несмотря на войну, наш регион остаётся интересным для инвесторов» и поблагодарил Канаду «за помощь и поддержку в это непростое для Украины время».

Состоялась также встреча Посла и с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

«Для нас очень важна поддержка и присутствие дипломатов в Украине», – отметил мэр Одессы, обсудив с Послом Канады текущую ситуацию в Одессе, планы восстановления и модернизации инфраструктуры, а также вызовы, с которыми город сталкивается ежедневно.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года в Одессе с официальным визитом находилась итальянская правительственная делегация под председательством специального посланника по восстановлению и укреплению устойчивости Украины Давиде Ла Чечилиа.

Фото: «Одесса. Официально», ООГА/Telegram, ВМС ВСУ/Facebook

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