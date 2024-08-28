Амарант для Nestle, попкорн для Болгарии и экспериментальный рис выращивают в Одессе

Попкорн для Болгарии, амарант для фирмы Nestle и экспериментальное поле с рисом – всё это выращивают аграрии Одесской области.

Об их успехах рассказал председатель Одесской обблгосадминистрации Олег Кипер, побывавший в Подольском районе.

Как отметил глава ООГА, во время визита в этот район ознакомился с работой одного из хозяйств области, на территории которого фермеры выращивают семена кукурузы Монсанто (160 га), кукурузу для экспорта Попкорн (100 га) и амарант для компании Nestle (140 га).

«Российские террористы уничтожили Институт риса в т.о. Скадовске, что на Херсонщине, очень ценно, что сейчас одесские аграрии сеют экспериментальные поля с культурой, в том числе и 5 гектаров на севере Одесщины», — написал Олег Кипер.

Он проинформировал, что в Подольском районе выращивают рис с помощью капельного орошения, вместо распространённого метода в чеках (заливное поле).

Кипер обсудил с аграриями неотложные вопросы и проблемы, поблагодарив их за труд и стойкость.

Одесса News информировала, что в Одесской области аграрии завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых, намолотив более 3,5 млн тонн зерна.

Фото: ООГА/Telegram

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