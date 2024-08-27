В Одессе временно ограничено движение транспорта по двум улицам

В связи с капитальным ремонтом ул. Профессора Карышковского и ул. 7-й Пересыпской временно закрыто движение автотранспорта по улице Профессора Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского) и по улице 7-й Пересыпской (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 3-й Пересыпской).

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что движение на этих участках будет запрещено со 2 сентября по 30 ноября 2024 года.

Одесса NEWS информировала о комплексных ремонтных работах на площади Толбухина в Одессе, которые завершатся в октябре 2024 года.

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