На площади Толбухина в Одессе с 9 августа начнутся комплексные ремонтные работы

С 9 августа начинаются комплексные ремонтные работы на площади Толбухина в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Работы будут проводиться поэтапно и включать в себя ремонт проезжей части, трамвайного пути и наружного освещения.

«Это позволит избежать остановки движения автотранспорта и троллейбусов на переезде площади Толбухина в направлении кафе «Макдональдс», в сторону супермаркета «Сельпо», — говорится в сообщении.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, «это не перекладывание брусчатки. В город пришли новые современные трамваи, чтобы обеспечить их безопасный проезд по отдельным участкам старого пути, нужно провести ремонтные работы».

Все работы планируется завершить в конце октября этого года.

Одесса News информировала, что в период с 8 по 10 августа по ул. Генуэзской в Одессе будут проводиться работы по смене организации дорожного движения.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy