В Одесской области задержан замкомандира части, подозреваемый в махинациях

В Одесской области задержан заместитель командира воинской части, который подозревается в махинациях с выплатами военнослужащим.

Об этом 7 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По данным правоохранителей, он с неназванными пока коллегами организовывал подчинённым дистанционную службу и получал их зарплату.

«Некоторые военнослужащие части находились дома, а согласно документам – на службе, и получали за это соответствующее денежное обеспечение. Свои зарплатные банковские карты эти военные отдавали организаторам схемы», – рассказали в ГБР.

По предварительным данным, подозреваемый успел оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн грн. Во время обысков у него нашли оружие, боеприпасы, наркотики и более $118 тыс.

Замкомандиру части сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и в пособничестве в уклонении от несения военной службы (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины).

Суд отправил его под стражу с возможностью выйти под залог в 20 млн грн.

Одесса News информировала о разоблачении в августе 2023 года в Одесской области заместителя командира батальона одной из воинских частей, который почти год заставлял подчинённых строить ему частный дом.

Фото и видео: ГБР

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy