ГБР разоблачило замкомандира в/ч, которому солдаты в Одесской области строили дом

В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона одной из воинских частей, который почти год заставлял подчинённых строить ему частный дом.

Сотрудники Госбюро расследований сообщили ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что с августа 2022 года военнослужащий дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой. Пока те работали строителями, им начислялась заработная плата как военным.

Таким образом, государству нанесён ущерб на сумму более 2 млн грн.

Заместителю командира грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Госбюро расследований расследуют факт избиения военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области.

Фото: ГБР

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