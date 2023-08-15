ГБР расследует избиение военного в одной из воинских частей в Одесской области

Сотрудники Госбюро расследований расследуют факт избиения военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области.

Об этом сообщается на официальном сайте ГБР.

Отмечается, что 12 августа в Бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы.

«Сотрудники ГБР сразу отреагировали на сообщения и провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей, а также пострадавшего в больнице. По его словам, телесные повреждения нанёс ответственный по воинской части. Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Как сообщала Одесса News, в августе в Одессе полицейские задержали местного мужчину, нанесшего после драки ножевые ранения двум своим приятелям, и сообщили ему о подозрении, поместив в следственный изолятор.

Фото: ГБР

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