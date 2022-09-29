Трагедия 2 мая в Одессе: дело экс-начальника милиции Дмитрия Фучеджи передали в суд

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя Главного управления МВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что Фучеджи руководил представителями антимайдана, которые 2 мая 2014 года в центральной части Одессы устроили массовые беспорядки, совершали насилие, погромы, уничтожали имущество. Их действия привели к гибели людей и другим тяжёлым последствиям.

Кроме того, 4 мая 2014 года из-за умышленного бездействия Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили исполняющим обязанности начальника ГУ МВД Украины в Одесской области, антимайдановцы захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонника. При этом Фучеджи отдал устный приказ открыть камеры ИВС Одесского городского управления и освободить задержанных.

Как подчеркнули в ГБР, материалами досудебного расследования полностью опровергнута версия событий 2 мая 2014 года в Одессе, озвученная 5 мая 2021 года самим Фучеджи на неформальном мероприятии с участием членов Совета безопасности ООН, организованном делегацией РФ.

Его версия событий постоянно распространялась и поддерживалась представителями государства-агрессора, а также распространялась во всех пророссийских СМИ, с целью формирования у всего цивилизованного мира ошибочного представления о трагических событиях мая 2014 года в Одессе и продвижения своих пропагандистских нарративов в международных учреждениях и организациях как таких, которые якобы заслушивались на заседании Совета безопасности ООН под циничным названием «Одесса 7 лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как факторы конфликта в Украине».

Фучеджи обвиняется в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, пособничестве захвату здания органа государственной власти и в воздействии на работника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения в 2014 году (ч. 2 ст. 294; ч. 2 ст. 364; ст. 341;ч.2 ст.343 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По данным следствия, в мае 2014 года Фучеджи сбежал в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, откуда переехал на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. В 2017 году получил российское гражданство.

Процессуальное руководство осуществлял Офис генерального прокурора.