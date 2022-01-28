Труханову не удалось отстоять название проспекта Маршала Жукова

Пятый апелляционный административный суд Одессы оставил действительным решение Одесского окружного административного суда по отмене распоряжения Геннадияя Труханова про общественные слушания в отношении возвращения имени маршала Жукова проспекту Небесной сотни.

Об этом сообщает Избирком со ссылкой на депутата Одесского городского совета Жанну Мандриченко («Европейская солидарность»).

«ЕС признала незаконным распоряжение городского головы от 14 сентября 2020 года №793 о возвращении некоторым объектам топонимики предыдущих названий (Жукова и 25 Чапаевской дивизии). В первой инстанции окружного административного суда смогли доказать свою позицию. Труханов подал апелляцию и сегодня нам удалось отстоять свою правовую позицию во второй раз», — сказала она.

Как сообщала Одесса News, в мае 2016 года глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов в области, в том числе проспекта Маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии в Одессе.

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