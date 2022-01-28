Куда пойти в Одессе на выходных 29-30 января

Надеемся, строгие карантинные ограничения не омрачат выходные дни и Вы сможете в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Выбор, как всегда, за Вами.

29 января в Одессе пройдёт ЭкоРейс «4 лапы» в помощь приюту для животных по ул. Вильямса, 43Г. В ходе ЭкоРейса принимается вторсырьё: бутылки ПЭТ, бутылки и ёмкости от бытовой химии, макулатура, алюминиевая банка от пищевых напитков. График и время следования ЭкоРейса:

10:00-10:10 — ТЦ Семья (Семёна Палия, 93а)

10:50-11:00 — Центр, пл. Веры Холодной, 1/1 (со стороны паспортного сервиса)

11:10-11:20 — пр. Шевченко проспект, 4е, парковка Копейка

11:30-11:40 — Парк Победы (Маршала Говорова 10/5, парковка Таврия В)

11:55-12:10 — 5 ст Фонтана (вдоль Адмиральского проспекта, сквер Лётчиков)

12:25-12:35 — Дом Мебели (за магазином «Копейка» по адресу ул. Святослава Рихтера 2)

12:50-13:05 — Парк Горького (за кинотеатром вдоль ул.Варненская)

13:20-13:30 — ТЦ Вузовский (Люстдорфская дорога, 140/1, парковка)

13:45-13:55 — Радужный (Небесной сотни 4В офис 7, вдоль дороги)

14:05-14:15 — ТЦ Таировский (Академика Вильямса, 9-а, парковка)

Приют находится по адресу Ак.Вильямса 43Г. В нём почти 200 котов (в основном, котята) и 8 собак. Для приютских котов можете принести корма сухие, мягкие, паштеты любых фирм; для собак: сухой корм 4 Paws Club. Более подробная информация:https://www.instagram.com/p/CYot7n3IETr/?utm_medium=copy_link

29 января в Одесском Русском театре спектакль «Эффект Доплера» — захватывающий сюжет преступления в английском стиле. Цена билетов 200 грн. Приходите к 17:00.

29 января в Одесской филармонии премьера спектакля, посвящённого всем влюбленным, «Любовь живёт три года». В основу музыкально-романтической комедии лёг одноименный бестселлер Фредерика Бегбедера. В постановке найдётся место и добродетелям, и человеческим порокам – здесь будет ирония и нежность, жёсткий юмор и светлая грусть, борьба эгоизма и высокой романтики. Спектакль идёт на русском языке. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 150-550 грн.

29 января в соборе Успения Пресвятой Богородицы (ул Екатерининская, 33/1) концерт Music of the Night. Зрители услышат обновлённую программу музыкального проекта. Под высокими сводами старинного храма зрители смогут окунуться в атмосферу вечернего концерта и услышать, как в этой обстановке звучит орган и белый рояль. При мерцании свечей здесь прозвучат шедевры классической музыки от 16 до 20 века. Приходите к 19:00. Вход — free donation (по возможности от 50-100 грн).

29 января спектакль с интригующим названием «Пришёл мужчина к женщине» покажут в Доме клоунов актёры одесского театра «Маски». Автор пьесы — Семён Злотников — личность легендарная, как и сам спектакль, поставленный в десятках театрах по всему миру и на разных языках. Цена билетов от 180 до 350 грн. Приходите к 19 часам.

29-30 января удивительное разнообразие, комбинация праздника силы и красоты лучших цирковых номеров произойдёт на арене Одесского государственного цирка. Праздничная цирковая программа «Огни Киева» представляет лучшие цирковые номера Украины, в которой зритель попадёт в мир невероятных конных, акробатических, воздушных, жонглёрских выступлений и, конечно же, весёлых клоунов. Детям до 5 лет — вход свободный в сопровождении взрослых без предоставления отдельного места. Цена билетов от 150 до 450 грн. Место проведения: Цирк. Приходите к 16.00.

До 1 февраля выставка под названием Fata Morgana в Одесском музее западного и восточного искусства (ОМЗВИ) на улице Пушкинской, 9. Экспозиция включает в себя несколько десятков произведений — картины, коллажи, батик, художественные фотографии, инсталляции и документальные материалы различных периодов.

До 8 февраля выставка в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени Блещунова выставка театральных костюмов под названием «Театрально-масочный режим». Посетители увидят костюмы знакомых персонажей: Червонную Королеву из «Алисы в Стране чудес», Утку и Павлина из «Гадкого утёнка», китайский костюм к опере “Турандот” Джакомо Пуччини, костюм к пьесе “Пигмалион” Бернарда Шоу и многие другие.

До 8 февраля галерея ArtОdessa в Летнем театре Городского сада открыла Art оf Prefab — фотовыставку-эксперимент от известного фотографа и художницы Анны Апранич.



До 9 февраля выставка работ участников Первой международной триеннале графики малых форм и экслибриса Planet For All в зале Одесской организации Национального союза художников Украины (НСХУ). Ознакомиться с экспозицией можно по адресу; ул. Торговая, 2.



До 10 февраля на втором этаже галереи «Сады Победы» фотовыставка «Красота сквозь столетия». В экспозицию вошли 23 фотоснимка. На них – мужчины и женщины от 20 до 50 лет, разных профессий, которые перевоплотились во всемирно известных личностей. Также на выставке представлены три первые работы пилотного проекта детского сезона, в котором дети перевоплощаются в своих любимых героев сказок и мультфильмов. Экспозиция открыта с 11:00 до 21:00.

По 2 апреля в Одесском художественном музее выставка Павла Макова «Мапа Мунди». Павел Маков — один из самых дорогих украинских художников, его работами украшены Пинчукартцентр (Киев), Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Библиотека Конгресса (Вашингтон) и другие музеи мира. Именно он готовит украинский павильон на 59-й Венецианский биеннале (2022). Стоимость билета 50-100 гривен. Во время карантина для посещения музея необходимо иметь сертификат вакцинации или отрицательный тест на ПЦР (до 72 часов), или справку о выздоровлении в «Дії».

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Думская, ТАЙМЕР

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