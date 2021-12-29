Концертное агентство VIRUS Music готовит в 2022 году крупнейшие концерты

У одного из крупнейших концертных агентств Украины — VIRUS Music — есть что сказать накануне Нового года любителям хорошей музыки.

В 2021 году события, организованные этим концертным агентством, собрали более 75 000 зрителей. Каждый из них – особенный.

VIRUS Music обещает, что Новый, 2022-й, концертный год будет ещё более насыщенным и разнообразным.

Уже 5 января в 21.00 в Bel Etage пройдёт эксклюзивный концерт «Вечер кинохитов» с Евгением Хмарой. Цена билетов от 299 грн.

15 января, в 20:00 — концерт группы ТНМК — Тёплый Акустический Рождественский Вертеп в Bel etage (Киев). Билеты от 599 грн.

11 марта, в 20:00 M’DEE в Bel etage (Киев). Стоимость билетов от 599 грн.

29 мая, в 20:00, IRON MAIDEN, ВДНХ (Киев). Билеты от 1299 грн.

Уточнить детали можно по тел. (044) 222 00 22.

9 февраля в Одесской областной филармонии с сольным концертом выступит стендап-комик Сергей Детков.

12 июня в 20.00 на стадионе «Черноморец» в Одессе концерт группы Сплин.

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