Пономарёв споёт в Одессе 3 марта

3 марта одесситы и гости города имеют шанс вживую услышать хорошо знакомые песни, которые можно узнать с первых нот, и вспомнить все те счастливые моменты, которые каждый из нас переживал под музыку золотого голоса Украины.



В Одесском национальном академическом театре оперы и балета в этот вечер вы услышите также и новые песни, которые создал их автор — Александр Пономарёв. Они прекрасны, как и любая его песня, они романтичны и нежные, оригинальные и неповторимые.

Концерт «Сердце тебе» состоится в 19 часов.

Билеты можно приобрести здесь.

Их цена 250-1300 гривен.