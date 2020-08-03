Как в Одессе выбирали «Мисс Туризм Украина-2020»

В воскресенье, 2 августа, в Летнем театре (Городской сад) Одессы состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Туризм Украина-2020».

Конкурс проводился в рамках ежегодного фестиваля «Хочу в Одессу», сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что в финальном шоу принимали участие девушки в возрасте от 17 до 24 лет.

Участницы выступили в национальных костюмах, показали танцевальные постановки и продемонстрировали коллекции одежды. Также состоялся традиционный выход участниц в бикини, интервью и выход в вечерних платьях на церемонию награждения.

В рамках подготовки к конкурсу участницы приняли участие в пресс-конференции и благотворительной акции в помощь приюту для бездомных животных «Ковчег», ознакомились с историческими и культурными достопримечательностями Одессы, а также отдохнули на берегу Чёрного моря.

Также конкурсантки побывали на мастер-классе генерального директора Национального комитета «Мисс Украина-Юг» Татьяны Савченко и встретились с победительницами конкурса прошлых лет.

По итогам работы жюри, в составе которого работали представители культуры, искусства, шоу-бизнеса Украины и главные редакторы ведущих СМИ, официальные номинации распределились следующим образом:

«Мисс Туризм Украина-2020» — Ольга Серая;

«Мисс Туризм Одесса-2020» — Таисия Капустина;

«Вице-мисс Туризм Украина-2020» — Олеся Галушка;



«Вице-мисс Туризм Одесса-2020» — Александра Шуба;

«Мисс Туризм Черное море-2020» — Анастасия Гринталс;

«Queen of Bikini-2020» — Юлия Крачун.

Кстати. Впервые конкурс был основан в 2001 году в Одессе. Основная цель конкурса – популяризация туристического сектора экономики Украины, поддержка программы развития туризма в Одессе, привлечение туристов в Южную Пальмиру, укрепление дружеских и культурных связей между городами.

Как сообщала Одесса News, 1-2 августа в Одессе впервые после введения карантина прошли массовые мероприятия.