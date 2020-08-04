Румыния закупает 17 одесских трамваев

Одесская компания «Татра-Юг» выиграла тендерный конкурс на поставку трамваев в Румынию, город Крайова.

Об этом сообщает 112 UА, ссылаясь на издание Československý Dopravák.

Производитель трамвайных вагонов «Татра-Юг» победил в тендере на поставку 17 трамваев в Румынский город Крайова.

Сообщается, что это будут 25-метровые трамвайные вагоны, стоимость за один вагон — 1,7 млн евро.



Согласно публикации, заявки на участие в тендере подавали также турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa.

При этом отмечается, что ценовой критерий при определении победителя составил 80%.

Издание предположило, что в случае окончательной победы украинского производителя в Крайова будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

Сегодня в трамвайном депо города Крайова более 30 трамваев, однако только половина из них работоспособны. Таким образом, одесские трамваи составят почти половину от общего количества трамваев на улицах Крайовы.

Кстати. Ранее «Татра-Юг» выигрывала конкурсы на поставку трамваев в Египет, в Киев. В самой Одессе же продукция компании спросом не пользуется: «Одесгорэлектротранс» предпочитает собирать трамвайные вагоны самостоятельно из заказываемых деталей, что, по мнению руководства компании, обходится дешевле.