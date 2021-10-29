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  4. С 1 ноября в Одессе подорожает проезд на электротранспорте

С 1 ноября в Одессе подорожает проезд на электротранспорте

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С 1 ноября разовый проезд в одесском электротранспорте будет составлять 8 гривен для тех, кто оплачивает наличными, и 7 гривен для тех, кто рассчитывается картой.

Как сообщает 048.ua, проездные для школьников на месяц на трамвай и троллейбус будут стоить 60 грн. Студенческие проездные билеты на месяц можно будет купить за 120 гривен.

Для обычных граждан проездной будет стоить 240 гривен.

Можно также купить проездной на 7 дней за 64 грн, на 10 дней за 84 грн, на 15 дней за 120 гривен.

Проездной билет сразу на квартал будет стоить 720 грн.

Можно приобрести проездные «2 в 1» — они принимаются и на трамваях, и на троллейбусах. Однако, такие билеты дороже:

  • 80 грн на месяц для школьников;
  • 170 грн на месяц для студентов;
  • 350 грн на месяц для обычных граждан;
  • 84 грн на 7 дней для всех;
  • 120 грн на 10 дней для всех;
  • 180 грн на 15 дней для всех;
  • 950 гривен на квартал для всех.

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