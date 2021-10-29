Президент Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

Как сообщает официальный сайт Президента, Глава государства примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей.

Кроме того, Владимир Зеленский ознакомится с объектами, построенными и реконструированными в Одесской области в рамках Национальной программы «Большое строительство».

Как сообщала Одесса News, 9 августа 2021 года в ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Чёрном море, где наблюдал за командно-штабными учениями с участием командования объединённых сил Вооружённых Сил Украины и всех видов и родов войск (сил).

Фото: ОПУ

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