Зеленский посетил остров Змеиный, где заявил, что у Украины есть мощная армия

9 августа в ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Чёрном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединённых сил Вооружённых Сил Украины и всех видов и родов войск (сил).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова Змеиный.

«Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные попытки агрессора захватить украинский остров», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отметил важность проведения подобных учений, которые проходят на очень высоком уровне.

«Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне их здесь никогда не было. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живём, с кем мы боремся», – подчеркнул он.

Президент отметил, что у Украины есть мощная армия, которая готова защищать нашу страну, нашу государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли.

Пребывая на острове, Владимир Зеленский представил новоназначенных командующих в ВС Украины.

«Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами – генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский», – сказал Владимир Зеленский.

Как пояснил Глава государства, полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он – первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

«Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования «Юг» – генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования «Восток» – генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования «Запад» – полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба – полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт», – подчеркнул Президент.

В частности, Владимир Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. В ходе активных боёв на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награждён двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Как сообщала Одесса News, накануне визита Зеленского на остров Змеиный туда было доставлено и установлено оборудование по контролю за надводными и подводными целями, полученное от иностранных партнёров.

Фото: ОПУ

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