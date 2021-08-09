Остров Змеиный может захватить Россия

По мнению многих украинских и зарубежных военных аналитиков, россияне могут попытаться высадиться на острове Змеиный (Килийский район Одесской области).

С целью противодействия этим намерениям, на острове установлено оборудование по контролю за надводными и подводными целями, полученное от иностранных партнёров.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, его руководитель, полковник Кирилл Буданов проверил систему защиты на острове Змеиный.

Во время посещения острова был «отработан комплекс практических вопросов», передает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«В частности, с личным составом были проведены занятия по подводному минированию, проверена готовность расчётов ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс, — ред.) к выявлению и распознаванию воздушных целей, а также разведчики выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия», — сообщили в ГУР.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года вертолётчики Госпогранслужбы впервые за 12 лет восстановили утраченные навыки и способности для полётов над территориальным морем и до самой отдалённой заставы — на остров Змеиный.

Фото: ГУР МОУ

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