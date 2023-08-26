7 раз за прошлые сутки в Одессе звучали звуки воздушной тревоги: в чём причина

За прошедшие сутки в Украине 7 раз объявляли воздушную тревогу, 6 из них — из-за взлёта вражеских истребителей МиГ.

Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук в Telegram.

«Частые тревоги не означают, что МиГи совершают взлёт, а после отбоя посадку. Тревога объявляется в тех случаях, когда МиГи входят в зону потенциальной досягаемости ракет Х-47м2. Выход из этого радиуса означает отсутствие опасности. Вход – её наличие», объяснил Сергей Братчук.

Военный эксперт также пояснил, что взлёты вражеских самолётов происходят не только из желания выпустить ракеты типа «Кинжал» по гражданскому населению нашей страны, но и с целью провести разведку для нанесения новых ударов, разведать нашу защиту.

Ночь в Одессе прошла без ракетных и дроновых атак, резюмировал Братчук.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 25 августа Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по территории Одесской области, атаковав район Черноморска двумя ракетами типа Х-35/59. Обе были уничтожены.

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