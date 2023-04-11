Зеленский провёл заседание Ставки, что обсудили её участники

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса Президента Украины.

Отмечается, что участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

«Руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе. Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами, – сказано в сообщении. – Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой новосозданных бригад сил обороны».

Среди прочего, члены Ставки обсудили также «вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач», добавили в ОПУ.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает Ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провёл 45 таких заседаний. В этом году Президент собирал Ставку более 20 раз, последний раз – 7 апреля.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod