Одесский областной театр кукол приглашает на «Русалочку» в современной версии

15 апреля спектакль «Русалочка» состоится в Одесском областном театре кукол.

Это новая интерпретация знаменитой сказки Андерсена.

Невероятные похождения любимых героев в подводном мире. Море новых незабываемых впечатлений от просмотра.

Кукольный театр предлагает новую современную версию популярной сказки о юной Русалочке, спасшей от гибели и полюбившей прекрасного принца, а ради возможности ходить по суше отдала ведьме Урсуле свой голос. На пути к счастью Русалочке с помощью преданных друзей придётся преодолеть немало испытаний.

Каким будет финал – приходите в 11.00 и узнайте лично.

Зрителей ожидает масштабное сценическое действо с яркой сценографией и сочетанием театра кукол из 3-D технологий. Это будет увлекательно и трогательно.

Спектакль для детей от 4-х лет.

Продолжительность – 1 час.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес театра: ул. Пастера, 15.

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