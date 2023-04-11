Одесский областной театр кукол приглашает на «Русалочку» в современной версии

15 апреля спектакль «Русалочка» состоится в Одесском областном театре кукол.
Это новая интерпретация знаменитой сказки Андерсена.
Невероятные похождения любимых героев в подводном мире. Море новых незабываемых впечатлений от просмотра.
Кукольный театр предлагает новую современную версию популярной сказки о юной Русалочке, спасшей от гибели и полюбившей прекрасного принца, а ради возможности ходить по суше отдала ведьме Урсуле свой голос. На пути к счастью Русалочке с помощью преданных друзей придётся преодолеть немало испытаний.
Каким будет финал – приходите в 11.00 и узнайте лично.
Зрителей ожидает масштабное сценическое действо с яркой сценографией и сочетанием театра кукол из 3-D технологий. Это будет увлекательно и трогательно.
Спектакль для детей от 4-х лет.
Продолжительность – 1 час.
Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес театра: ул. Пастера, 15.
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