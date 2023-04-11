Экспорт «зерновым коридором» за неделю сократился на 23%

В течение 36-й недели работы «зернового коридора» с 3 по 9 апреля 2023 года через морские порты Одесской области было экспортировано 655,9 тыс. т агропромышленной продукции, что на 23% меньше, чем за предыдущую неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Отмечается, что с 3 по 9 апреля в портах Одесской области было загружено 16 судов, что на 4 единицы меньше, чем за неделю до этого.

Больше всего в течение 36-й недели работы «зернового коридора» было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 57%), пшеницы (30%) и подсолнечного масла (6%).

Украинская продукция была отправлена в страны Азии (Китай и Турция), Европы (Испания, Италия и Нидерланды) и Африки (Ливия, Египет).

В ассоциации наблюдают тенденцию к блокированию работы «зернового коридора» российской стороной из-за затягивания инспекции стоящих в очереди судов. Так, на 36-й неделе работы среднедневной показатель прохождения судов инспекции составил 2,3 судна. В то же время в истории работы «зернового коридора» был показатель 5,5 судов в день.

Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 9 апреля 2023 годов Украина экспортировала 27,4 млн т продукции АПК.

Как сообщала Одесса News, 18 марта 2023 года Организация Объединённых Наций и Турция договорились о продолжении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море». По данным вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, действие соглашения было продлено на 120 дней.

Инфографика: УКАБ

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