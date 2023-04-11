Биткоин преодолел отметку в $30 000 впервые с июня прошлого года

За последние часы биткоин вырос более чем на 6% и превысил отметку в 30 000 долларов США, что произошло впервые с июня 2022 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссыдкой на ShareCast.

Отмечается, что перспектива того, что Федеральная резервная система США замедлит повышение ставок, стимулирует рост биткоина.

«Очевидно, что рынок оценивает замедление роста и, в свою очередь, смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы в течение 2023 года», — заявил генеральный директор и главный юридический директор поставщика криптовалютной платёжной инфраструктуры — американской компании Banxa Ричард Мико.

Сейчас в центре внимания данные об индексе потребительских цен США, которые будут опубликованы в среду, они «могут быть на таком уровне, что даст ФРС повод подумать о паузе в повышении ставок на следующем заседании, это даст толчок биткоинам», — отметил управляющий партнёр Bitcoin Opportunity Fund Джеймс Лавиш.

Для справки. В 2022 году количество так называемых «спящих» биткойных адресов достигло абсолютного исторического рекорда, и этот показатель стремительно растёт.

Как сообщала Одесса News, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance в апреле 2022 года запустила криптовалютную карту Binance Refugee для украинцев, вынужденных переехать в страны европейской экономической зоны (ЕЭЗ) из-за войны с Россией.

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