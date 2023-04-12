413-й день войны: военная ситуация на юге Украины напряжённая, но контролируемая

Начались 413-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

За прошедший боевой день изменений в состоянии, составе и положении войск противника, признаков формирования им наступательных группировок на юге страны не обнаружено. Обстановка остаётся напряжённой, но контролируемой ВСУ, — сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

«Продолжая обстрелы мирного населения, враг пытается маневрировать артиллерией по левому берегу и намерен продолжать применение авиации с пуском управляемых авиационных бомб. К вечеру снова, как и минувшей ночью, атакован Бериславский район. В местах попадания вспыхнул пожар, его укротили спасатели. Информация о разрушении уточняется, предварительно – без пострадавших», — говорится в оперативной сводке Командования.

Отмечается, что нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения боевых задач обеспечены такие потери противника: 35 военных, 3 беспилотных разведчика, антидроновое ружьё, 1 ББМ и 1 установка «Град».

Дополнительные разведданные подтвердили поражение одного из вражеских пунктов управления в Скадовском и пункта боеснабжения в Каховском районах в предыдущие сутки.

По данным ОК «Юг», в Чёрном море 11 вражеских кораблей, среди которых 1️ подводный ракетоноситель, снаряжённый 4️ ракетами типа «Калибр».

ОК «Юг» прогнозирует вполне вероятную угрозу применения врагом ракет, шахедов, управляемых авиационных бомб и наземного вооружения вдоль линии столкновения.

Согласно оперативным данным Генштаба ВСУ на 6 утра 12 апреля, в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвёл обстрелы более 30 населённых пунктов, среди которых Времивка, Новополье Донецкой области; Новосёлка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, заслушав доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

На главном фото пехотинцы ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook, REUTERS

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