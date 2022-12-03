Сопротивление украинского народа врагу продолжается

Героическое сопротивление украинского народа российскому военному широкомасштабному вторжению продолжается 283-й день.

По информации Генштаба ВСУ, в прошедший боевой день враг не прекращал наносить удары по гражданской инфраструктуре, на территории Авдеевки и Бахмута продолжаются вражеские наступательные действия, передвижение личного состава и военной техники оккупантов для экипировки подразделений, понесших потери.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 02.12.2022

«За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбивали атаки российских захватчиков в районах населённых пунктов Червонопопивка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Краснохоровка и Марьинка в Донецкой области. При этом противник нанёс 5 ракетных ударов, 27 авиаударов и 44 удара МЛРС по гражданской инфраструктуре и позициям наших военных вдоль линии соприкосновения», — говорится в военной сводке Генштаба по состоянию на 8 утра 3 декабря.

Отмечается, что по-прежнему сохраняется угроза нанесения ракетных ударов противника по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Беларусь продолжает поддерживать вооружённую агрессию РФ против Украины, на белорусских полигонах проходит подготовка отдельных подразделений ВС РФ.

На Слобожанском направлении враг обстреливал из артиллерии различных типов населённые пункты Стрилеча, Нескучное, Терново, Старица, Охирцево и Черняков Харьковской области.

Враг обороняется на Купянском и Лиманском направлениях. Вёл обстрелы из танков и арторудий в районах населённых пунктов Синковка и Табаевка Харьковской области и Новоселивское, Стельмахивка, Макиевка и Площанка в Луганской области. Были авиаудары по Новоселивке и Ивановке.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты концентрируют основные усилия на ведении наступательных действий. Об обстрелах из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии поступили сообщения по объектам в районах Белогоривки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Клищиевки, Курдюмовки, Дружбы, Опытного, Авдеевки, Водяного Невельского, Краснохоровки, Марьинки, Новомыхая Донецкой области. Враг также нанёс авиаудары вблизи населённых пунктов Верхнокаменское, Соледар и Спорное.

Противник ведёт оборонительные действия на Новопавловском направлении. Районы Великой Новосёлки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области обстреляны артиллерией.

Противник идёт на оборону на Запорожском направлении. Провёл танковые и артиллерийские обстрелы в районах населённых пунктов Ольговское, Малиновка, Червоное, Тернуватое, Чаривненское, Гуляйполе и Каменская Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые линии. Огнём из артиллерии различных типов нанесён удар по позициям наших войск в районах населённых пунктов Дудчаны, Тяхинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Оккупанты не прекращают обстреливать пригороды и сам город Херсон.

Враг продолжает нести потери. Например, в городе Токмак Запорожской области в кабинет врача прибыло более десяти машин с ранеными военнослужащими и телами погибших жителей.

Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла 17 ударов по районам концентрации личного состава, оружия и военной техники и 3 удара по позициям зенитных ракетных систем противника.

За прошедшие сутки наши солдаты сбили вражеский вертолёт и 6 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10». Также украинские ракетные установки и артиллеристы поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и военного вооружения, техники и ещё 4 важных объекта российских оккупантов.

Как сообщала Одесса News, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова в Одессе, Украина обязательно победит в развязанной Россией войне и, возможно, сможет отвоевать аннексированный Крым уже в 2023 году.

Фото: Генштаб ВСУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod